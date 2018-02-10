В университете Мельбурна доказали, что шахматные гроссмейстеры - долгожители

Группа исследователей из университета Мельбурна (Австралия) доказали, что игра в шахматы помогает гроссмейстерам становиться долгожителями.

По словам главы исследовательской группы Филипа Кларка, целью исследования было установить истинность расхожего мнения, что у гроссмейстеров жизнь коротка. Ведь нагрузки на игроков во время шахматных турниров принято сравнивать с участием атлетов в Олимпийских играх. При этом нередко приходится узнавать даже о смерти участников шахматных турниров прямо во время матчей. Ученые доказали, что такая точка зрения – не больше, чем миф. Оказалось, что гроссмейстеры живут на 7 – 14 лет дольше, чем представители других видов спорта.

Ученые проанализировали данные о сроках жизни и состоянии здоровья 1,2 тысяч гроссмейстеров – шахматистов и около полутора тысяч призеров Олимпийских игр. В результате выяснилось, что шахматисты не уступают в продолжительности жизни другим спортсменам. Более того, те из них, кто получил звание гроссмейстера до 30 лет, живут в среднем 84 года. А это на 10% дольше, чем в среднем живут люди в их родных странах.

Филип Кларк считает, что этому есть несколько причин. Прежде всего, гроссмейстеры могут обеспечить себе более высокий по сравнению с остальными уровень жизни. Кроме того, шахматисты постоянно упражняют свой мозг, и благодаря этому защищают себя от болезни Альцгеймера и старческой деменции – именно эти заболевания называют одними из самых серьезных факторов риска у пожилых людей.

Мельбурнские ученые намерены продолжать свои исследования и провести анализ продолжительности жизни среди спортсменов более низкой квалификации.

Напомним, самый старый гроссмейстер мира, Юрий Авербах, живет сейчас в России, ему исполнилось 96 лет.