Ученые доказали, что стоять у мангала вредно для здоровья

Китайские исследователи из Джинанского университета доказали, что готовить шашлык и барбекю опасно для здоровья, не зависимо от того, станете ли вы есть приготовленные блюда.

Ученые проводили исследования человеческой кожи и ее способности поглощать из воздуха различные химические вещества. В результате выяснилось, что через кожные поры в организм попадает большое количество полициклических ароматических углеродов (ПАУ) – особых соединений, которые выделяются при горении дерева, бензина либо угля. Именно эти виды топлива чаще всего используются при жарке шашлыков, приготовлении гриля и барбекю. ПАУ опасны тем, что они способны вызывать мутации ДНК человека, которые могут привести к возникновению некоторых видов злокачественных опухолей.

Главной неожиданностью для исследователей стал тот факт, что кожа пропускает в организм даже больше ПАУ, чем дыхательная система. То есть непосредственно готовить шашлыки опаснее, чем просто вдыхать дым от мангала или гриля. Хотя наибольшее количество вредных веществ, говорят ученые, все же содержится непосредственно в продуктах, приготовленных на открытом огне.

Кроме того, специалисты советуют любителям шашлыков переодеваться сразу после их приготовления. Ведь оказалось, что ПАУ накапливаются в тканных материалах одежды и могут служить вторичным источником для адсорбции канцерогенов кожей.