Ученые поведали об опасности освежителей воздуха для здоровья человека

Такие средства могут привести к нарушениям работы иммунной системы и другим проблемам со здоровьем.

Ученые провели исследование, которое показало, что в состав освежителей воздуха входят сотни токсичных химических веществ, которые опасны для здоровья. Среди таких вредных компонентов есть раздражители дыхательных путей, нейротоксины и канцерогены. Также вредны и химические ароматы, которые присутствуют почти во всех средствах гигиены и чистки. По словам исследователей, многие их химических соединений остаются не опознанными, потому что производители средств сообщают только об отдельных веществах, которые безвредны по терминам.

В эксперименте участвовали 1 136 взрослых человек, которые в повседневной жизни использовали ароматизаторы и освежители воздуха. Оказалось, что больше трети добровольцев пожаловались на затрудненное дыхание и головные боли после использования средств. Ученые говорят, что самыми распространенными последствиями считается респираторные проблемы, которые сопровождаются застойными процессами в организме, а также мигреням. Также стоит отметить сыпь, мышечные судороги, тошнота и другие. В ходе исследования выяснили, что также такие средства влияют на работу иммунной системы, вызывают анафилаксию и потерю сознания.