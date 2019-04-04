Ученые: Домашний солнцезащитный крем может привести к проблемам со здоровьем

Такие крема оказывают минимальный эффект, но могут привести к развитию рака и солнечным ожогам.

Ученые провели ряд исследований, в которых изучали солнцезащитные крема, изготовленные в домашних условиях. Результаты показали, что такие крема приводят к проблемам со здоровьем, в основном к солнечным ожогам и онкологии. Специалисты посоветовали использовать только коммерческие средства защиты. Помимо этого, Британская ассоциация дерматологов заявила, что людям не стоит делать солнцезащитные крема на дому, так как это опасно для здоровья.

Дело в том, что за производством таких средств следят специалисты, которые и могут допустить их в продажу, а за качество домашних кремов никто поручиться не может. Также ингредиенты средств могут вызвать аллергию или ухудшить состояние кожи, поэтому для безопасности необходимо тестирование, чтобы обеспечить безопасность солнцезащитных кремов.