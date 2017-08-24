Ученые объяснили, почему долго спать вредно для здоровья

Любители поспать подольше рискуют заполучить в старости деменцию либо умереть раньше положенного срока. К таким результатам пришли японские исследователи, которые изучали влияние сна на человеческий организм.

Как сообщает журнал Journal of the American Geriatrics Society, ученые десять лет наблюдали за группой добровольцев, в которую вошло более полутора тысяч человек. А потом изучили состояние здоровья разных групп испытуемых, которые различались продолжительностью сна. В результате исследователи установили, что показатели здоровья выше утех добровольцев, которые уделяли сну от 5 до 10 часов в сутки. А вот любители «вздремнуть на ходу» или, наоборот, поспать подольше заметно увеличили свои шансы на развитие старческого слабоумия (деменции) и даже ранней смерти. В целом за годы исследований 294 добровольца стали страдать от деменции, а 282 человека скончались.

Ученые также отметили, что негативное воздействие долгого сна отчасти компенсирует физическая нагрузка и активный образ жизни человека.

Исследования режима сна проводили также в университете Колорадо. Там ученые смогли доказать, что сбои в привычках способны существенно подорвать здоровье. Если человек сбивается с ритма сна и бодрствования хотя бы на две – три ночи, в его организме нарушается деятельность более сотни белковых структур, прежде всего тех, которые отвечают за обмен веществ, в том числе и уровень сахара в крови.