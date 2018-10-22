

Ученые из Южной Кореи на основании многолетних исследований сделали выводы, что резкое изменение веса у пожилых людей может быть признаком деменции (слабоумия).

Они наблюдали около 67 тысяч людей в возрасте от 60 до 80 лет на протяжении десятилетнего периода. Оказалось, что наблюдаемые, чей индекс массы тела изменился в течение 2 лет более чем на 10% имели серьезные проблемы со здоровьем. У них риск развития слабоумия был на 20% больше, чем у которых вес оставался стабильным.

Медики давно рассматривают увеличение массы тела предвестником неврологических заболеваний. Оно также приводит к новым заболеваниям.

Но оказалось, что как похудение, так и набор веса могут быть значительными факторами риска развития слабоумия.

Внезапное похудение зачастую есть ранним признаком развития деменции.

Также признаками деменции ученые называют – трудности с подбором слов, смена настроения, проблемы с вождением автомобиля. А также сильная тяга к сладкому, бессонница и кошмары, особая доверчивость.

Исследователи отметили, что в пожилом возрасте следует особенно следить за массой тела и придерживаться здорового способа жизни.