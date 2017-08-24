Активность в среднем возрасте уменьшает риск развития деменции

Согласно новому исследованию, поддержание физической и умственной активности в среднем возрасте может быть связано с более низким риском развития деменции десятилетия спустя. Умственная деятельность включала чтение, игру на инструментах, пение в хоре, посещение концертов, садоводство или рукоделие.

Сотрудники Университета Гетеборга сообщают, что результаты показывают, что эти мероприятия в среднем возрасте могут играть роль в предотвращении слабоумия в пожилом возрасте и сохранении здоровья мозга. Это интересно, поскольку это мероприятия, которые люди могут включить в свою жизнь довольно легко и без больших затрат.

В исследовании приняли участие 800 шведских женщин, средний возраст которых составлял 47 лет. В начале исследования участников спрашивали об их умственной и физической активности.

Умственная деятельность включает интеллектуальную деятельность, такую как чтение и письмо; художественную деятельность, такую как посещение концертов или пение в хоре; ручную деятельность, такую как рукоделие или садоводство.

Участники получили баллы на основе того, как часто они участвовали в умственной деятельности. Нулевой балл за отсутствие или низкую активность, один за умеренную активность и два за высокую активность. Общий балл был 10.

Участников разделили на две группы. Группа с низкой активностью с 44 процентами участников имела баллы от нуля до двух, а группа с высокой с 56 процентами участников имела баллы от трех до 10.

Для определения уровня физической активности участники были разделены на две группы: активные и неактивные. Активная группа варьировалась от легкой физической активности, такой как ходьба, садоводство, боулинг или езда на велосипеде в течение как минимум четырех часов в неделю до регулярных интенсивных упражнений, таких как бег или плавание несколько раз в неделю или участие в спортивных соревнованиях. В общей сложности 17 процентов участников были в неактивной группе и 82 процента были в активной группе.

В ходе исследования у 194 женщин развилось слабоумие. Из них 102 страдали болезнью Альцгеймера, 27 сосудистой деменцией и 41 смешанной деменцией, то есть когда присутствует более одного типа деменции, например, бляшки и клубки болезни Альцгеймера вместе с изменениями кровеносных сосудов, наблюдаемыми при сосудистой деменции.

Исследование показало, что у женщин с высоким уровнем умственной деятельности было на 46 процентов меньше шансов на развитие болезни Альцгеймера и на 34% меньше шансов на развитие деменции, чем у женщин с низким уровнем умственной деятельности. Физически активные женщины имели на 52 процента меньше шансов на развитие деменции с цереброваскулярными заболеваниями и на 56 процентов меньше шансов на развитие смешанной деменции, чем неактивные женщины.

Исследователи учли и другие факторы, которые могли повлиять на риск развития деменции, такие как высокое кровяное давление, курение и диабет. Результаты были сходными, за исключением того, что физическая активность была связана с 34-процентным снижением риска деменции в целом. Из 648 женщин с высоким уровнем физической активности у 159 развилось слабоумие по сравнению с 35 из 137 женщин, которые были неактивны.