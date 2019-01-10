Засуха может дать представление о будущем для птиц

Чтобы лучше понять последствия изменения климата для птичьего сообщества в регионе Сьерра-Невада, исследователи изучили воздействие на птиц недавней экстремальной засухи.

Засуха привела к массовой гибели сосен в результате нападений короеда, что потенциально сказалось на среде обитания диких животных. Хотя результаты были различными, исследователи обнаружили, что многие виды птиц положительно реагировали на климатические условия, связанные с засухой.

Исходя из предположения, что климатические условия и реакция видов на эти условия во время засухи аналогичны тем, которые могут возникнуть в будущем, исследователи оценили влияние температуры, дефицита воды и гибели деревьев на численность птиц для 45 видов. Затем ученые использовали эти модели для прогнозирования воздействия изменения климата на сообщества птиц до 2050 года.

Предположение ученых заключалась в том, что популяция птиц сократится из-за масштабной гибели деревьев в результате засухи. Исследователи были удивлены, увидев увеличение числа птиц после засухи. В целом, общее число птиц в исследуемом районе увеличилось в период засухи, и модели прогнозируют столь же высокую численность в ответ на более теплые климатические условия в будущем.

Почти половина видов положительно отреагировала на повышение температуры, другая половина снизилась только на 20%. Примерно одна треть видов сократилась в ответ на более высокий дефицит воды, в то время как одна треть увеличилась. Однако многие виды, которые выигрывают от повышения температуры, также чувствительны к высокому дефициту воды и гибели деревьев. Таким образом, их позитивная реакция на повышение температуры в будущем может быть компенсирована засухой или изменением среды обитания.

Хотя гибель деревьев от жуков привела к повсеместной потере живого древесного покрова в исследуемом районе, краткосрочные последствия для птичьего сообщества были довольно скромными. Исследователи обнаружили, что около трети видов сокращаются с высокой смертностью деревьев, но величина этого снижения была небольшой по отношению к влиянию климатических переменных.

Такие виды, как дятлы и другие гнездовые могут использовать и мертвые деревья и увеличивать свое потомство. Все последствия недавней засухи и гибели деревьев все еще ощущаются. Это была экстремальная засуха. Однако, учитывая, что климатические модели предсказывают больше таких засух в будущем, это облегчает положение, судя по недавним наблюдениям, показавшим, что засуха не привела к повсеместной потере биоразнообразия.

Тем не менее, было много негативных последствий для многих видов. Как отреагируют виды, если температура повысится, трудно предсказать. По мнению ученых, вполне могут быть пороговые значения температуры или осадков, которые им удалось проверить, что может привести к снижению многих других видов.