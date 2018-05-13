Птицы сбиты с толку из-за изменений климата

Специалисты Геологической службы США обеспокоены поведением перелетных птиц, связанных с изменениями климата.

По их данным, с начала 20 века по 2012 год весна начала наступать раньше более, чем в 70 % резерватов. При этом наиболее заметен данный сдвиг был в 50 % резерватов на севере центральной части Соединенных Штатов Америки - весна в последние годы начала приходить раньше в 90 % случаев (сдвиг на 2-3 дня в одно десятилетие).

Данные климатические изменения в свою очередь сказываются на поведении птиц. Например, два вида перелетных птиц (американский журавль и синекрылый пеночковый певун) сдвинули период своего весеннего размножения, примерно на 0,7 дня в 10 лет, но при этом не сдвинули наступление зимовки. В настоящее время у ученых нет понимания, как данные факторы в дальнейшем скажутся на численности этих видов птиц и их активности.

Отмечается, что наиболее ощутимо весенний сезон сдвинулся на севере США, в частности на восточном побережье.

Не так давно сервис Google, проанализировав запросы поиска своих пользователей, сделал вывод, в каких странах население наиболее обеспокоено глобальным потеплением. На первом месте жители стран, где повышение температур прямо отражается на их жизнедеятельности - это Соломоновы острова, Фиджи и Вануату. На втором месте - Россия, Австралия, Польша и Швеция.