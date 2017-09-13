Ученые: Найдет бюджетный способ переселения на Марс на ближайшие пять лет

При новом методе расходы на топлива можно сократить на 90% от предыдущих предложений.

Недавно ученые заявили, что нашли бюджетный способ переселения на Марс, который можно реализовать в ближайшие пять лет. Самое главное в этом новшестве – это то, что расход топлива на колонизацию можно сократить на 90%. Отметим, что астрономы с 19 века мечтают совершить пилотируемую миссию на Красную планету. Все уже приготовлено для полета, однако стоимость данного мероприятия слишком дорогая даже для NASA – 385 млрд фунтов стерлингов. Самой затратной частью миссии может стать именно топливо, так как его понадобиться очень много для полета, который продлиться три года.

Специалисты говорят, что между Юпитером и Марсом есть пояс астероидов, которые двигаются за счет гравитационного поля. Именно во время пролета данного пояса можно задействовать гравитацию крупных объектов, что и поможет уменьшить расход топлива. Однако даже в этом способе есть свой недостаток. Если использовать данный метод, то даже полет от Земли до Луны займет не четыре дня, а четыре года.