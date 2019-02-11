Ученые: Привычка лгать влияет на изменение мозга

У лгунов может активироваться, так называемый «детектор ошибок», говорят эксперты.

Ученые из Великобритании провели исследование, которое показало, что зависимость от лжи влияет на изменение мозга человека. В результате эксперимента выяснилось, что у лгунов срабатывает, так называемый «детектор ошибок», который становится причиной увеличения активности амигдалы. Однако это относится только к височной части мозга. Это участок отвечает за чувство страха. Именно поэтому люди во время лжи испытывают тревогу, повышение давления.

Отметим, что такие симптомы могут испытывать люди, которые наблюдают за обманом. Ученые говорят, что у хронических лжецов некоторые отделы мозга значительно ухудшают свою работоспособность. При таких обстоятельствах есть риск развития рака, ожирения и депрессии. Заметим, что привычка говорить правду улучшают работу мозга.