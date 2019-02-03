На Камчатке разработан надежный метод предупреждения о землетрясениях

Метод прогнозирования с высокой точностью землетрясений и извержений вулканов разработали ученые на Камчатке.



По словам директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексея Озерова, ученые разрабатывают новый метод предупреждения о сейсмических природных катастрофах, который будет очень надежным.

В основе метода — регистрация и анализ уже начавшегося сейсмического события. При этом существует значительный временной интервал между началом землетрясения и возникшей разрушительной сейсмической волной, достигающей населенных пунктов.

Алексей Озеров считает, что 20–150 секунд вполне достаточно для предупреждения о надвигающейся катастрофе. За это время в автоматическом аварийном режиме могут быть остановлены опасные производства, а люди успеют покинуть дома, до возникновения опасности их обрушения.

Для успешного внедрения нового метода предупреждения сейсмических катастроф, необходимо построить сеть сейсмостанций в акватории Авачинского залива и вдоль восточного побережья Камчатки.

По оценке ученого, на постройку сейсмологического полигона, способного оперативно оповещать о землетрясениях необходимо 10 млрд рублей, а полигоны для наблюдения за Авачинскими и Ключевскими вулканами обойдутся в 200 млн рублей.