Нижегородские эксперты создали новый метод диагностики опухоли мозга

Специалисты еще планируют создать специальный зонд, который будет брать ткань мозга на анализ.

Недавно стало известно, что Нижегородские эксперты создали новый метод диагностики опухоли головного мозга. Данный метод работает только при хирургическом вмешательстве. За основу метода ученые взяли оптическую когерентную томографию, используемую сейчас в офтальмологии. Благодаря аппарату для такой томографии эксперты получили картинку тканей мозга, на которой отчетливо видна разница между здоровыми и пораженными опухолью клетками. По словам ученых, новая разработка намного упрощает операции на мозге, а также делает его значительно эффективнее.

Если сравнивать оптическую когерентную томографию с другими методами изучения, то первая позволяет делать снимки мозга более высокого разрешения. По ним медики с большей точностью могут определить однородность структуры ткани. Отметим, что если случаи заболевания более серьезные, то данный аппарат помогает увидеть разные процессы в мозге. Помимо этого ученые собираются в ближайшем будущем разработать зонд, который будет брать ткань мозга на анализ. Сейчас данный процесс очень опасен для пациентов.