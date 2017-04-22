Учёные создали новую «карту» иммунной системы мозга

Удачная попытка понять, как работает иммунная система головного мозга с микроглиями.

Команда учёных создала совершенно новую карту собственной иммунной системы мозга у людей и мышей. Ученые впервые продемонстрировали, что фагоциты, клетки иммунной системы, которые «пожирают» инородные микроорганизмы, и так называемая микроглия, основная функция которой – защита от различных инфекций и повреждений нервных клеток головного мозга, имеют одинаковую сигнатуру ядра, но адаптируются по-разному в зависимости от их функции. Ранее предполагалось, что это разные виды «иммунных систем». Открытие, сделанное с помощью нового метода высокого разрешения для анализа отдельных клеток, важно для понимания заболеваний головного мозга.

«Мы смогли показать, что есть только один тип микроглии в мозге, который существует в нескольких вариантах», – говорит руководитель исследования доктор Марко Принц.

Поскольку иммунные клетки, расположенные в крови, блокируются от головного и спинного мозга барьером, мозг нуждается в собственной иммунной защите, иначе говоря, в микроглии. Эти фагоциты головного мозга развиваются очень рано в процессе эмбрионального развития и позже удаляют проникающие микробы и мертвые нервные клетки. Они способствуют созреванию и гибкости мозга на протяжении всей жизни.

Анализ показал, что все микроглии имеют одинаковые сигнатуры ядра, но по-разному адаптируются к условиям существования. На это может влиять стадия развития, область головного мозга и вероятные функции, которые микроглии призваны выполнять.