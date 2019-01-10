Белорусские ученые против алкоголизма

Специалисты из Республики Беларусь неустанно борются с алкоголизмом. В отличие от американских коллег, которые все еще проводят опыты на мышах, белорусские профессора делают акцент на психологических методах.

В феврале 2019 года был запущен уникальный экзистенциальный эксперимент.

Ученые собрали добровольцев, у которых есть алкогольная зависимость и разделили их на две группы:

• Экспериментальную;

• Контрольную;

Всех испытуемых поместили в комфортные, почти домашние, условия проживания. После чего раздали каждой из групп одинаковые задания.

Людям нужно было вести «Дневник чувств». В нем они писали свои переживания.

Далее, психологи собирали дневники и изучали их. На основании этих данных они делали рекомендации, чтобы подход к лечению болезни был индивидуальным, а не обобщенным.

Первый этап эксперимента прошел успешно. Завершить исследование планирует в 2020 году. Если человек сможет изменить свои ценности и привычки относительно алкоголя, то будет способен противостоять болезни. Это продлить период ремиссии.