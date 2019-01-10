Белорусские ученые против алкоголизма

Специалисты из Республики Беларусь неустанно борются с алкоголизмом. В отличие от американских коллег, которые все еще проводят опыты на мышах, белорусские профессора делают акцент на психологических методах.
В феврале 2019 года был запущен уникальный экзистенциальный эксперимент.
Ученые собрали добровольцев, у которых есть алкогольная зависимость и разделили их на две группы:
• Экспериментальную;
• Контрольную;
Всех испытуемых поместили в комфортные, почти домашние, условия проживания. После чего раздали каждой из групп одинаковые задания.
Людям нужно было вести «Дневник чувств». В нем они писали свои переживания.
Далее, психологи собирали дневники и изучали их. На основании этих данных они делали рекомендации, чтобы подход к лечению болезни был индивидуальным, а не обобщенным.
Первый этап эксперимента прошел успешно. Завершить исследование планирует в 2020 году. Если человек сможет изменить свои ценности и привычки относительно алкоголя, то будет способен противостоять болезни. Это продлить период ремиссии.
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