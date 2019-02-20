Ученые оказались в шаге от создания вакцины против ВИЧ

По мнению исследователей, новый способ создания белков, которые могут проникать через защитное покрытие ВИЧ, может стать шагом к пониманию ключевых компонентов, необходимых для разработки вакцины против вируса.

Используя компьютерное моделирование, команда исследователей разработала и создала белки, имитирующие различные поверхностные особенности ВИЧ. После иммунизации белками у кроликов развились антитела, способные связываться с вирусом.

Используя разработанные белки, кровь смогла спонтанно генерировать антитела, которые могут ингибировать инфекцию ВИЧ в клеточных моделях. После инкубирования вируса ВИЧ, его инфекционная способность была резко снижена кровью кроликов.

Белки, или иммуногены, которые разработали специалисты, не являются готовым продуктом, но они помогли показать, что это возможно. Ученые смогли создать новый метод для адаптации белков, который мог бы открыть дверь для разработки вакцин и для других инфекций.

Хотя миллионы людей по всему миру живут с ВИЧ, создание вакцины против этого вируса привлекло внимание исследователей. Вакцины работают, обучая иммунную систему, где на вирус может прикрепиться антитело, прежде чем нейтрализовать его. Чтобы создать вакцину, исследователи сначала должны определить это место.

По словам сотрудников кафедры фармакологии Пенсильванского государственного университета, разработка вакцины против ВИЧ затруднена, так как вирус постоянно мутирует.

Для того, чтобы разработать широко нейтрализующие антитела, которые нейтрализуют несколько штаммов вируса, нужно найти что-то, что остается постоянным на вирусе, чтобы эти антитела могли зацепиться.

По словам ученых, ВИЧ использует покрытие из углеводов для защиты белка на своей поверхности, называемого Env. Хотя этот белок может быть потенциальной мишенью для вакцин, углеводное покрытие затрудняет или делает невозможным доступ антител к нему и его нейтрализацию.

Но иногда в этом покрытии появляются отверстия. Исследователи хотели найти способ нацелиться на эти дыры.

Исследователи использовали вычислительные модели для разработки белков, имитирующих сохраненную белковую поверхность различных штаммов ВИЧ, которые будут использоваться в вакцине.

После создания иммуногенов, которые использовали новые, имитирующие ВИЧ белки, исследователи иммунизировали кроликов и брали образцы крови один раз в месяц. Проанализировав образцы, исследователи обнаружили, что в крови содержатся антитела, которые способны связываться с ВИЧ.

Исследователи заявили, что, хотя результаты являются многообещающими, предстоит еще многое сделать.

Важно, что удалось сформировать иммунный ответ на ВИЧ и показать, что это возможно как доказательство концепции. Но все еще нужно улучшить нейтрализацию антител и другие аспекты, прежде чем она станет жизнеспособной вакциной.

По мнению ученых, в будущем метод белкового проектирования потенциально может помочь в создании и персонализации вакцин от различных заболеваний в различных регионах мира.