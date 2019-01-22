Тюрьма на острове Алькатрас раскрыла свои секреты

Археологи Бингемтонского университета использовали наземные лазерные сканирования, данные георадара и геоэктификации, чтобы найти и оценить исторические остатки под бывшим двором отдыха тюрьмы Алькатрас.

Высокотехнологичный радар и лазерное сканирование обнаружили скрытую военную траверсу под печально известной тюрьмой Алькатрас, согласно исследованиям, проведенным факультетом университета Бингемтон, Государственный Университет Нью-Йорка.

Археологи Бингемтонского университета использовали наземные лазерные сканирования, данные георадара и геоэктификации, чтобы найти и оценить исторические остатки под бывшим двором отдыха тюрьмы Алькатрас.

Этот уникальный неразрушающий метод исследования показал, что остатки погребенных конструкций, включая Земляной ход вместе с лежащим в его основе сводчатым кирпичным тоннелем и вентиляционными каналами, шли с востока на запад под рекреационным двором тюрьмы Алькатрас. Археологи были потрясены, обнаружив, что исторические сооружения сохранились в таком хорошем состоянии.

Бетонный шпон пола рекреационного двора невероятно тонкий и, по сути, местами сидит прямо на архитектуре 1860-х годов. Некоторые из земляных траверсов были покрыты тонкими бетонными слоями, что, вероятно, уменьшает эрозию на дождливом ветреном острове.

Остров Алькатрас известен как бывшая федеральная тюрьма строгого режима, в которой когда-то содержались многие из самых известных гангстеров и преступников Америки. Сегодня это национальная историческая достопримечательность, которая привлекает туристов своим расположением рядом с мостом Золотые Ворота в живописном заливе Сан-Франциско.

В то время как люди стекаются на остров, чтобы своими глазами увидеть самую страшную тюрьму Америки, многие упускают из виду бывшую военную роль Алькатраса в качестве прибрежного укрепления 19-го века. Фортификация с подземными боеприпасами важна с точки зрения военной истории, поскольку она знаменует переход к земляным сооружениям из традиционных кирпичных и каменных конструкций, которые характеризовали береговую оборону в начале XIX века.

Поскольку Алькатрас был преобразован в тюрьму после того, как он перестал представлять интерес в качестве оборонительного сооружения, исследователям было интересно посмотреть, остались ли какие-либо исторические остатки фортификации.

Во время строительства ныне печально известной тюрьмы Алькатрас в начале 1900-х годов в США существовало только одно регулирование и защита культурного наследия: закон об американских древностях 1906 года. И даже в этом случае Алькатрас не подпадал под действие этого закона.

Превратив этот район в тюрьму, подавляющее большинство предыдущей военной истории острова было стерто. Исследователей интересовало то, что сохранилось под землей. Для этого использовались новые неразрушающие методы исследования.

Неинвазивный процесс, используемый исследователями, позволяет точно идентифицировать эти и другие архитектурные сооружения XIX века, изображенные в исторических документах. Благодаря этому новому прорыву подход может быть применен к исследованиям недр на других важных культурных объектах по всему миру.

С помощью современных методов дистанционного зондирования, можно ответить на фундаментальные вопросы археологических исследований о поведении человека, социальной организации и культурных изменениях во времени без дорогостоящих и разрушительных раскопок, тем самым сохраняя эти невозобновляемые археологические ресурсы в земле для будущих поколений.

Эти результаты важны тем, что они показывают, как современные технологии могут быть использованы для ответа на фундаментальные вопросы археологической важности без каких-либо разрушительных раскопок. Это исследование показывает, что наилучшие практические подходы могут быть использованы для неинвазивного неразрушающего изучения археологических данных только с помощью дистанционного зондирования.