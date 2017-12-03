Уфолог: Американские разведчики применяют психоделики для общения с пришельцами

Уфолог обнаружил связь между психоделиками и пришельцами.

Известный американский теоретик заговора, а также опытный уфолог Алекс Джонс на этой неделе сделал шокирующие заявление. По словам специалиста, разведчики из США на самом деле поддерживают связь с пришельцами и делают это при помощи неких психоделиков. Джонс говорит, что спецагенты применяют психоактивные вещества для общения с якобы реальными инопланетянами. Эксперт утверждает, что в Сан-Франциско даже действует специальная программа, которая поощряет подобные связи с пришельцами.

Ученые же считают, что каждый человек, который принимал большие дозы психоделических препаратов, имел такой опыт «встречи с инопланетными существами». На самом деле у человека возникают лишь временные галлюцинации на фоне психоделиков, которые только вводят в заблуждение.