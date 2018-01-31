Напечатанные уши 3D помогут детям с деформациями уха избежать сложной хирургии

Дети с деформациями уха скоро смогут получить напечатанные уши, сделанные из собственных стволовых клеток, по словам команды исследователей Вуллонгонга, работающих над новой технологией 3D-биопечати.

Они утверждают, что их работа представляет собой огромный прорыв в области. Биопринтер под названием 3D Alek был разработан в Университете Вуллонгонга и в настоящее время проходит испытания в Сиднейской Королевской больнице принца Альфреда.

Его первая задача спроектировать и создать 3D-печатные человеческие уши для людей с существующими деформациями, особенно для детей с врожденными дефектами, такими как микротия.

Как утверждают специалисты, разработка био-чернил в сочетании с подходящим принтером представляет собой крупный прорыв. Требования био-чернил огромны, по словам специалистов. Они должны быть в состоянии обеспечить печатаемость и строить структуры, чтобы сохранить их механическую целостность.

Важно то, что они должны защищать живые клетки во время процесса печати и гарантировать, что эти клетки находятся в правильной среде после печати, чтобы разработать тип ткани и клеток.

В рамках первоначального испытания команда будет собирать стволовые клетки из хрящей, которые будут использоваться для ускорения развития био-чернил.

Следующим шагом будет использование собственных стволовых клеток пациента, чтобы вырастить ушной хрящ, а затем распечатать ухо, которое адаптировано к их собственной аномалии уха и чертам лица.

Первым приоритетом будет внедрение технологии для детей с микротией, но, по словам специалистов, в конечном итоге это также может принести пользу взрослым с деформациями уха и носа.

По словам ученых, они начинают эксперименты на животных с принтером и надеются сделать проект коммерчески жизнеспособной технологией в ближайшие два три года.

В Институте медицинских исследований Гарри Перкинса в Западной Австралии ученые сосредоточены на том, как клетки в печатном материале ведут себя во время и после процесса 3D-печати.

Обеспечение ключевых исследований даст уверенность в том, что работа готова перейти в клинику, где начнется тестирование технологии.