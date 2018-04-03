Ученые: Жареное мясо увеличивает риск возникновения рака

По словам датских исследователей, жареное мясо представляет собой значительный риск развития рака.

Результаты исследований были опубликованы в журнале PLOS ONE и предупреждают людей значительно снизить количество употребляемого жареного мяса, чтобы избежать риска возникновения рака в будущем. Ученые под руководством Ле Да Слеттинга Якобсена из Технического университета Дании выяснили, что полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые вырабатываются при приготовлении мяса на гриле или барбекю, отрицательно влияют на здоровье человека.

Также датские ученые пришли к выводу, что люди с более низкой массой тела могут подвергаться наибольшему риску и что мужчины могут быть более восприимчивыми к образованию раковых клеток, чем женщины. По этой причине важно избегать жареного и жирного мяса.