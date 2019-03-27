Ученые выяснили: По каким признакам вычислить психопата?

Ученые отметили, что навык этот навык будет «очень полезен», поскольку позволит избежать влияния психически нездоровых людей.

Как выяснили специалисты, психопаты в большинстве случаев производят впечатление милых и даже романтичных людей; но всё это не так. Исследования показали, что люди с психическими расстройствами не испытывают чувство сожаления, им также характерна импульсивность, распутность и ложь.

Психопаты всегда стараются доминировать над собеседником и при этом много жестикулируют. Они не склонны разбираться в непредвиденных ситуациях, им проще делить всё на «чёрное или белое».

Также отмечается, что «таких людей» порой тяжело распознать, ведь часто они хорошо это скрывают, используя для этого – ложь и артистизм. Однако и «умение распознавания» можно со временем «отточить до автоматизма».