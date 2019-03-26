Ученые: На развитие аутизма может повлиять загрязненный воздух

Ученые из Канады пять лет наблюдали за 100 тыс. беременных женщин и регулярно брали пробы воздуха местности. Оказалось, что в городах, где зашкаливает концентрация выхлопных газов, случаи аутизма встречаются чаще.

К такому же выводу пришли и датские ученые. Они взяли под наблюдение 15 тыс. новорожденных, дети рождались в период с 1989 по 2013 годы. Выяснилось, что маленький ребенок резко реагирует на ту или иную степень загрязненности окружающей среды.

Исследователи из Китая взяли под наблюдение группу детей в Шанхае. Ученые пришли к выводу, что опасные частицы в воздухе увеличивают на 78% вероятность заболевания аутизмом.