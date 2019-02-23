Ученые: Сердце «держит связь» с жировыми клетками через посредников

Ученые из Медицинской школы им. Льюиса Каца в Университете Темпл сумели доказать, что сердце человека способно создавать сообщения, которые достигают свой «пункт назначения», преодолев большие расстояния по всему телу, другими словами, сердце передаёт свои сигналы жировым клеткам через посредников. Об этом сообщает портал «Научная Россия».

Изъяснил, как это происходит, руководитель исследования и по совместительству глава Центра трансляционной медицины Уолтер ДЖ. Кох. Дело в том, что «посредником» у сердца выступает – сигнальный фермент GRK-2. Он «передаёт сообщения» сердца о метаболизме в жировые клетки.

Именно через это «сообщение», сердце поддерживает связь с жиром и изменяет его реакцию на определённые состояния.

В своём предыдущем исследовании группа ученых выяснила, что GRK-2 играет большую роль при нормальном функционировании сердца, а также при сердечной недостаточности.

Статься об исследованиях ученых была опубликована на портале eurekalert.org.



