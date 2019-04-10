«Нибиру пошла в атаку?»: Астрономы обнаружили объект с аномальной скоростью движения

Исследование Вселенной происходило в абсолютно штатном режиме. В ходе него было выявлено космическое тело с совершенно невероятными характеристиками.

Как оказалось, астрономы обнаружили объект с аномальной скоростью своего движения. Она выше скорости света. Уфологи сразу предположили, что это пошла в атаку зловещая Нибиру.

Это явление было замечено в прошлом году, как, собственно, и многое из того, что тогда стало проявляться, оставаясь непознанным до сих пор.

С тех пор астрономы пытались понять, какова природа объекта, и что вызвало его движение с такой аномальной скоростью. Сейчас скрывать это стало уже абсолютно невозможным, и этот феномен предан огласке.

Современные методики, с помощью которых земляне изучают космос, не позволяют разгадать загадку этого таинственного объекта. Никогда ранее земные учёные не фиксировали во Вселенной ничего подобного. Скорость, превышающая световую, у таких космических тел зафиксирована впервые.

Официальная наука пока не может дать внятных пояснений. Уфологи, в свою очередь, поясняют это тем, что это либо сама Нибиру, либо «торпеда», разогнанная Планетой Х до такой скорости, чтобы гарантированно уничтожить Землю.

Астрономы, в лице некоторых своих представителей, предполагают, что это является следствием возникновения струи, появившейся после того, как объединились две разные звезды. Впрочем, у этой теории пока нет абсолютно никаких подтверждений.

А вот космическое тело, движущееся по направлению к Земле с невероятной скоростью, есть.