В Сибири обнаружено одеяние жреца бронзового века

На территории Новосибирской области археологи нашли элементы одежды жрецов, которые жили пять тысяч лет назад.

В Сибири, а точнее на территории Новосибирска, ученым-археологам удалось найти захоронение, которое относится к бронзовому веку. Именно в данной находке также нашлось одеяние жреца, которое было изготовлено из клювов аистом или цапель. Помимо этого, в захоронении ученые зафиксировали украшения в виде полумесяца. Материал для изготовления данных подвесок использовался разноцветный сланец и мрамор. Данные материалы брали кусками, размер которых был разный.

Однако одна находка удивила специалистов. Предмет ученые назвали «очки», а сама вещь представляла собой две полусферы с отверстиями, изготовленные из бронзы. Данная находка при обнаружении находилась прямо на лице захороненного человека. Археологи выдвинули предположения, что все найденные предметы в древности использовались для ритуальных обрядов. До этого аналогичное захоронение было обнаружено во время исследования археологических памятников, которые были оставлены древними жителями Горного Алтая, Прибайкалья и Минусивской котловины.