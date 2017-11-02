Мужчины старше 35 лет могут подвергать риску здоровье будущих детей – Учёные

О начале физиологических изменений в организме женщин, перешагнувших этот возрастной рубеж, было известно давно. Они могут привести к риску в зачатии, развитии плода и дальнейшем самому существовании младенца.

Однако, как установили американские учёные, такие «часики тикают» и у представителей сильного пола. Мужчины старше 35 лет могут подвергать риску здоровье своих будущих детей.

Возраст отца также способен оказать негативное влияние на его будущее потомство. В то же время, единого подхода к определению этого возрастного периода на данный момент нет. По оценкам, который дают учёные, он колеблется между 35 и 45 годами.

Демографические изменения по всему миру уже не могут не тревожить. Всё более возрастает количество детей, которые были рождены родителями, находящимися в далеко не юном возрасте.

И, если опасения, связываемые с возрастом матери, вполне осознаются не только медиками, но и самими женщинами, то возраст отца, который может стать для младенца «опасным» - это до сих пор предмет дискуссий.

К большому сожалению, последние исследования подтвердили наихудшие опасения. Они показали, что, если мужчина зачинает ребёнка в возрасте 45 лет и старше, его партнёрша подвергается повышенному риску при течении беременности. Это может быть сильный токсикоз и преждевременные роды.

В среднем, набор веса такими детьми происходит намного медленнее, чем их сверстниками, которых произвели на свет более молодые родители. Не редкими являются и нарушения в развитии.

В ходе своей дальнейшей жизни они более подвержены онкологическим и психическим проблемам.

Эксперты связывают это с возрастными понижениями качества и количества спермы.