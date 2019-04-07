Российские учёные первыми в мире получили «двухмерное» золото

Ноу-хау можно использовать для того, чтобы создавать гибкую электронику. В частности, это может быть складывающийся дисплей, линзы со встроенной электроникой и многое другое.

Российские учёные, работающие в МФТИ, первыми в мире получили «двухмерное» золото. Это тонкая золотая плёнка, толщина которой всего лишь единицы нанометров.

Чтобы осуществить это, атомы золота были закреплены на специальную подложку. В её основе лежит соединение молибдена и серы.

Попытки получить «двухмерное» золото начали предприниматься ещё с середины прошлого века. Однако, удалось это лишь сейчас. С этим справились российские учёные. Ранее предполагалось, что в природе существуют лишь трёхмерные материалы.

Российско-британским физикам удалось в 2004 году открыть способ по производству графена – плоской формы углерода. Далее были открыты и ещё ряд подобных материалов.

Однако, до настоящего времени никому не удалось получить «двухмерную» версию из чистых металлов, чтобы те сохраняли свойства, которыми обладает исходный материал, и при этом имели необходимую прозрачность. Не получалось оторвать отдельный слой атомов

Специалисты МФТИ справились с этой задачей с применением сульфида молибдена. Толщина полученных золотых плёнок составляет 3-4 нанометра.

При этом, у материала не пропали его проводящие свойства. Полученные «бутерброды» пропускают свет и могут прикрепляться к другим материалам.

Проблема была в плохом взаимодействии золота, практически, со всеми веществами. А вот после того, как удалось его соединение с серой, получилась прочная химическая связь.

В Сети уже шутят, что мантия невидимка, которой обладал Гарри Поттер, отныне стала реальностью. Российские учёные не сомневаются, что через пару лет это вполне может стать достаточно обыденным делом.