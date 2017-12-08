Инопланетяне выжали из Луны все соки: Уфологи бьют тревогу, NASA не беспокоится

Альтернативная наука считает, что внеземной разум вычерпал все запасы земного спутника за миллионы лет использования. Именно поэтому, он сократился в своих размерах и стал выглядеть морщинистым.

Уфологи уверены, это стало следствием того, что инопланетяне выжали из Луны все её соки, и она стала напоминать урюк. NASA по этому поводу совершенно не беспокоится.

Специалисты этого ведомства считают, что все эти внешние проявления являются следствием температурных процессов, происходящих внутри спутника.

Однако, даже NASA не отрицает, что за последние миллионы лет сокращение размеров Луны уже достигло пятидесяти метров.

В недрах Луны, действительно, множество полезных ископаемых. В том числе там имеется очень значительное количество титана.

Уфологи полагают, что именно им, в первую очередь, заинтересовались инопланетяне и организовали его массовую добычу из недр Луны. Когда в недрах начали образовываться огромные пустоты, именно они и спровоцировали сокращение этого спутника и его внезапно появившуюся «морщинистость».

Теория того, что из Луны добывались полезные ископаемые, частично подтверждает и японский зонд, передавший об этом информацию ещё в 2009 году. Согласно сделанным им снимкам, были отчётливо видны огромные подземные тоннели, ведущие с поверхности в глубины недр.

Возможно, изменения в недрах Луны и в её ландшафте вызваны колоссальным опустошением её недр. С этим же связана и резко возросшая на ней сейсмическая активность, вызывавшая постоянные лунотрясения.

NASA склонно развивать свою теорию, отличающуюся от того, что предполагают уфологи. По мнению этого американского агентства, все изменения, которые сейчас демонстрирует Луна, связаны с тем, что в её ядре резко упала температура.

Уфологи продолжают настаивать на том, что Луну использовали инопланетяне для массовой добычи титана, из которого производились корпуса их межгалактических кораблей.

Более того, то, что NASA в экстренном порядке поспешило произвести высадку на этот спутник в 1969 году, было не просто космической гонкой с СССР. Видимо, американцы разведывали возможность добычи лунного титана.

Однако, они увидели там нечто такое, о чём астронавты и NASA молчат до сих пор. Больше они таких попыток до настоящего времени не предпринимали и, даже, не задумывали.

СССР также благоразумно держался на отдалении. Видимо, инопланетяне относились к МКС и бороздящим поверхность спутника Луноходам, как к своим.

Однако, когда советские учёные создали Луноход-3 с супервозможностями, его запуск на поверхность Луны так и не состоялся, хотя аппарат превосходно прошёл все испытания.