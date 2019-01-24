Жизнь на Земле была бы невозможной без Луны – Учёные

Это открытие проявляет некоторый свет на то, почему спутник Земли старше её по возрасту, что должно быть невозможным. Уфологи отмечают, что это лишь очередной раз подтверждает, что нашу планету создал Внеземной разум.

В то же время, официальная наука придерживается мнения о том, что образование Луны произошло после того, как в нашу планету врезалось огромное космическое тело, размеры которого соответствовали тем, что сейчас имеет Марс. Астрономы называют его Тейей. Однако, ученые не отрицают, что жизнь на Земле была бы совершенно невозможной без Луны.

Катастрофическое столкновение планетарного масштаба, как утверждает официальная наука, произошло, приблизительно, 4 млрд лет тому назад. Оно привело не только к образованию Луны. Оно принесло на нашу планету всю воду, которая имеется сейчас. Именно благодаря этому, на Зелёной планете смогла зародиться жизнь.

Как утверждают учёные, для того чтобы она могла развиваться, нужно не только огромное количество воды. Планете требуется иметь относительно крупный спутник, который стал бы стабилизировать её вращение. Всё это обеспечила Луна.

До настоящего времени учёные считали, что формирование загадочной Тейи происходило рядом с Землёй. Однако, последние исследование показали, что это не так. Её зарождение произошло на самых задворках Солнечной системы. Но именно она доставила на Землю просто титаническое количество воды. Уфологи уже обращали на это внимание. Всё выглядит, как «по заказу». Некто Всемогущий решил провести эксперимент с Землёй. Для этого нужна была вода. Её туда доставили.

Чтобы прийти к своему выводу, астрономы исследовали изотопы молибдена. Оказалось, что часть его была в Земле на ранних стадиях её развития. Другая, которая сейчас доступна в её мантии, попала туда значительно позже.

То есть, прибытие углеродсодержащего материала на нашу планету произошло с «опозданием».

Его большая часть, как полагает официальная наука была доставлена именно Тейей. Это поясняет то, откуда на Земле появилось огромное количество воды. Таинственная планета доставила для этого титаническое количество углеродсодержащего материала.

Учёные полагают, что таким образом можно связать появление воды на Земле и образование Луны. Иначе говоря, без этого спутника на нашей планете вообще не было бы жизни.

Уфологи имеют по этому вопросу собственное мнение. По их мнению, Луна образовалась значительно ранее Земли и в совершенно другом месте Вселенной. Затем, она была послана «наблюдать» за тем, как развивается наша планета.

Когда стало понятным, чего не хватает для того, чтобы там начала появляться жизнь, Внеземной разум послал «на помощь» Тейю. То, что для других планет стало бы катастрофой, на Земле привело к образованию жизни.