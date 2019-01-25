В Риме под дворцом Нерона учёные нашли таинственную комнату

Это помещение осталось в неприкосновенности на протяжении около 2000 лет. Его стены расписаны фресками.

В Риме под дворцом Нерона, который называется «Золотым домом» учёные нашли таинственную комнату. Археологи наткнулись на неё совершенно случайно.

В то время они проводили работы на Оппийском холме в смежном, как оказалось, помещении. Они проводили в нём реставрацию.

Когда учёные поднялись на строительные леса и прибегли к яркому свету, они заметили небольшого отверстия в самом углу реставрируемой комнаты.

Тогда археологи решили расширить эту дыру. В итоге выяснилось, что к комнате под дворцом Нерона, где они проводили свои работы, примыкает ещё одно помещение. Его стены украшены древними фресками.

На них изображены воины, птицы, кентавры и, даже, мифологическая морская лошадь, обладающая рыбьим хвостом.

К сожалению, в данный момент значительная часть вновь найденного помещения полностью заполнена грязью.

Пока учёные, работающие в Риме, не имеют чёткого плана, какпомещение можно очистить. Не исключено, что это может привести к обрушению всего комплекса.

Учёные уже дали название вновь открытой таинственной комнате. Теперь её имя – «Комната Сфинкса».

Известно, что во время царствования Нерона, этот комплекс стал возводиться в 64-м году. Резиденция этого императора, правившего в тот момент в Риме считается самой крупной из всех, что тогда существовали в Европе.

Исключение, лишь построенный в Пекине Запретный дворец.

В планах Нерона было возведение новой резиденции на площади в 300 акров, которая располагалась бы в Риме на четырёх холмах. В ней планировалось создать не менее 300 комнат.

Когда этот римский император умер, его недостроенный гигантский дворец оказался заброшенным. Небывалая роскошь уже начала тяготить преемников Нерона. Затем, в период царствования Тита он сгорел.

Впрочем, позднее на территории этого комплекса появились такие гиганты, как Колизей и многие другие, включая Триумфальную арку Тита и термы Траяна.

Подземные помещения были законсервированы. Они долгое время сохранялись в очень хорошем состоянии вместе со всеми фресками. Однако, их случайно вскрыли в XV веке, что привело к частичному затоплению.

А уже в XX веке там обвалились потолки под влиянием очень сильных дождей.

В то же время, таинственная комната, как полагают учёные, сохранилась в достаточно хорошем состоянии. Вопрос лишь в том, как её очистить от грязи.

В Риме под дворцом Нерона, который называется «Золотым домом» учёные нашли таинственную комнату. Археологи наткнулись на неё совершенно случайно.

В то время они проводили работы на Оппийском холме в смежном, как оказалось, помещении. Они проводили в нём реставрацию.

Когда учёные поднялись на строительные леса и прибегли к яркому свету, они заметили небольшого отверстия в самом углу реставрируемой комнаты.

Тогда археологи решили расширить эту дыру. В итоге выяснилось, что к комнате под дворцом Нерона, где они проводили свои работы, примыкает ещё одно помещение. Его стены украшены древними фресками.

На них изображены воины, птицы, кентавры и, даже, мифологическая морская лошадь, обладающая рыбьим хвостом.

К сожалению, в данный момент значительная часть вновь найденного помещения полностью заполнена грязью.

Пока учёные, работающие в Риме, не имеют чёткого плана, какпомещение можно очистить. Не исключено, что это может привести к обрушению всего комплекса.

Учёные уже дали название вновь открытой таинственной комнате. Теперь её имя – «Комната Сфинкса».

Известно, что во время царствования Нерона, этот комплекс стал возводиться в 64-м году. Резиденция этого императора, правившего в тот момент в Риме считается самой крупной из всех, что тогда существовали в Европе.

Исключение, лишь построенный в Пекине Запретный дворец.

В планах Нерона было возведение новой резиденции на площади в 300 акров, которая располагалась бы в Риме на четырёх холмах. В ней планировалось создать не менее 300 комнат.

Когда этот римский император умер, его недостроенный гигантский дворец оказался заброшенным. Небывалая роскошь уже начала тяготить преемников Нерона. Затем, в период царствования Тита он сгорел.

Впрочем, позднее на территории этого комплекса появились такие гиганты, как Колизей и многие другие, включая Триумфальную арку Тита и термы Траяна.

Подземные помещения были законсервированы. Они долгое время сохранялись в очень хорошем состоянии вместе со всеми фресками. Однако, их случайно вскрыли в XV веке, что привело к частичному затоплению.

А уже в XX веке там обвалились потолки под влиянием очень сильных дождей.

В то же время, таинственная комната, как полагают учёные, сохранилась в достаточно хорошем состоянии. Вопрос лишь в том, как её очистить от грязи.