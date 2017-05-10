Маленький уровень загрязнения может это спровоцировать, говорят эксперты.

В скором времени научные сотрудники должны сделать важнейшее открытие – устойчивые синтетические материалы. Недавно американские ученые создали полимерные ткани из синтетического ДНК. Эксперты нашли механизм «нарезка резьбы», работающий во время растягивания перерабатываемой пластмассы. Вначале специалисты изучили динамику потока кольцевых и линейных полимерных растворов. Результат помог выяснить, как сотрудничают синтетические полимеры во время обработки. Во время исследования материал подвергался, как сжатию, так и растяжению, таким образом, заставляя полимеры течь. Именно в это время ученые наблюдали за поведением отдельных молекул.

Проанализировав результат специалисты определили, что изменения в форме кольцевых полимеров происходит из-за того, что во время натяжения линейные молекулы проходят через кольцевые, вызывая колебания. Ученые говорят, что такого в чистых растворах полимеров не наблюдалось, поэтому это уникальное открытие. Такое явление говорит о том, что даже маленький уровень загрязнения может это спровоцировать. Теперь ученые задумались, к чему может привести устойчивое потребление пластмасс.