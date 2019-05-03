Земля в 1910 году 19 мая прошла через хвост кометы Галлея – Учёные

Это произошло 109 лет назад. Космическое тело является очень загадочным, с которым связано множество самых разнообразных предсказаний.

Оно получило название в честь Эдмунда Галлея. Это английский астроном известный составление первого в мире каталога, в котором были указаны элементы орбит комет. В подтверждение его предсказаниям, Земля в 1910 году 19 мая прошла через хвост кометы Галлея. Об этом сообщили учёные.

Предсказания Галлея были сделаны на рубеже семнадцатого и восемнадцатого веков. Он обратил внимание, что появлявшиеся рядом с Землёй в 1531, 1607 и 1682 годах кометы имели совпадение своих путей. После этого он предположил, что это одна и та же комета, которая продолжает вращаться вокруг Солнца и совершенно точно предсказал, что в очередной раз она появится рядом с нашей планетой в 1758 году.

Комета Галлея отличается от других странников Вселенной тем, что её можно легко увидеть невооружённым глазом. С учётом сведений, оставленных древними, она уже появлялась вблизи Земли не менее тридцати раз.

До сегодняшнего дня, она наблюдалась рядом с ней в 1986 году. Следующее появление ожидается ближе к середине 2061 года.

Альтернативные учёные ведут собственные исследования. Согласно им, каждый раз приближение кометы Галлея к Земле сопровождалось чрезвычайными катаклизмами.

Они не исключали, что нечто подобное произойдёт и в 2010 году. Собственно, весь предыдущий год Землю, действительно, крепко трясло, причём, в самых разных регионах.

То, что эта, считающаяся опасной комета пролетит рядом с Землёй в том году, было известно уже давно. Особенную опасность представляло то, что она попадёт в её хвост.

Ряд уфологов, буквально, впали по этому поводу в панику. По планете пошла волна страха. Это связывалось с предположением, что в результате сближения того года, комета Галлея сможет отравить земную атмосферу своими ядовитыми газами, содержащимися в её хвосте, которые станут смертельно опасными для людей.

Однако, видимо, эти страшилки так и остались страшилками. Ни одному прибору на планете тогда не удалось зафиксировать необычные или негативные факторы, связанные с очередным сближением с этой кометой.

Учёные полагают, что комета Галлея сможет просуществовать, приблизительно, 10 миллионов лет. После этого, ей грозит или полное испарение или распад на две части, или выброс из Солнечной системы, который может произойти через несколько сотен тысяч лет.

Отдельно отмечается, что комета Галлея уже возвращалась к Земле около трёх тысяч раз. За это время её вес уменьшился, предположительно, на 80%.

Однако, альтернативные учёные продолжают рассматривать её в качестве одной из основных угроз Земле, существующих в настоящее время.