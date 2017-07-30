Учёные раскрыли тайну происхождения Бермудских островов

В основе их образования лежал ранее неизвестный механизм вулканической активности. При этом и сами вулканы были для Земли крайне необычными.

Учёные, входящие в международную группу исследователей, провели дополнительные исследования древних вулканов. В итоге, они раскрыли тайну образования Бермудских островов.

Местом образования вулканов бывают, как правило, разломы в тектонических плитах. Также не редки случаи их появления, когда одна из плит, как бы, «подныривает» под другую.

Бывают исключения, как случилось при образовании Гавайских островов. Там потоки поднимающейся из земных недр магмы просто «прожгли» литосферную плиту.

Образование Бермудских островов не подпадало ни под один из этих случаев. Учёные провели тщательный анализ образцов пород, которые залегали на глубине до 800 метров.

Специалисты обратили внимание на то, что их минеральный состав очень необычен. Помимо прочего, в пробах был обнаружен свинец и некоторые другие тяжёлые элементы.

Учёные установили, что возникновение Атлантического океана произошло, приблизительно, 175 миллионов лет тому назад. В ту эпоху случилось распадение суперконтинента Пангея на несколько крупных фрагментов.

Гигантские плиты постепенно начали расходиться. Сейчас это Африка, Европа, а также Северная и Южная Америки. Между ними возник океан.

Обломки плит начали погружение в мантию на глубину до 600 километров. Приблизительно, 30 лет тому назад это привело к возмущению в мантийных потоках.

Следствием этого стало поднятие отдельных полурасплавленных обломков снова на поверхность. Там произошёл их контакт с водой. Помимо того, они могли перемешиваться друг с другом.

Учёные считают, что Бермудские и некоторые другие вулканические острова произошли именно таким образом.

Не исключено, что это может иметь отношения и к загадочным пропажам судов и самолётов в районе Бермудского треугольника.

Исследователи полагают, что к этому могут иметь отношения особые шестигранные облака, образовывающиеся, исключительно в этом регионе.

Ряд экспертов считают, что они являются причиной, произошедших в воздухе взрывов, при которых образуются порывы ветра со скоростью до 170 миль в час.

Они просто «сбрасывают» самолёты с небес, а, ударяясь о поверхность океана, вызывают мощнейшие внезапные штормы, которые мгновенно губят попавшие в них корабли.

Связано ли это с особым механизмом, которым образовались Бермудские острова, ещё предстоит установить.