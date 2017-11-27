Ученые поведали, что может значительно улучшить качество секса

Специалисты говорят, что качество полового акта можно улучшить, если заниматься некоторыми упражнениями.

Всем известно, что секс является неотъемлемой частью каждых отношений, но он не всегда может удовлетворять одного из партнеров. Ученые решили поведать, что может значительно улучшить качество секса. По словам специалистов, для этого необходимо делать определенные упражнения. Хороший интим может быть только у людей с хорошей физической формой. Именно поэтому эксперты настаивают, что для улучшения секса необходимо заняться тренировками на пластику тела. Также стоит обратить внимание на занятия танцами.

Эксперты уверены, что самыми эффективными танцами, которые развивают не только пластику, но и чувственность, сексуальность и привлекательность, являются сальса, румба и свинг. Данные танцы помогают партнерам развить выносливость и повысить самооценку. Помимо этого, на качество интима также повлияет в положительную сторону занятия йогой и пилатес. Еще одним фактом считается бег. Все вышеперечисленное улучшает кровообращение и способствует увеличению количества половых контактов.