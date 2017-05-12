Учёные определили, какие пары чаще занимаются сексом

Частота и качество в половых контактов связывается с целым рядом факторов. Специалисты занялись исследованием того, какие из них являются самыми-самыми.

В итоге своего эксперимента, учёные определили, какие пары чаще других занимаются сексом. Первым фактором в этом вопросе является продолжительность романтических отношений.

Однако, специалисты решили не останавливаться на этом, чтобы получить дополнительные сведения в этом немаловажном для людей вопросе.

В эксперименте пожелали поучаствовать 92 пары. Их возраст составлял 19-30 лет. Результаты исследования показали, как и ожидалось, что с годами происходит уменьшение частоты и продолжительности занятий сексом.

Однако, помимо того, учёные пришли и к ряду неожиданных выводов.

Одним из них является тот, что сексуальные контакты по своему количеству и качеству совершенно не зависят от доверия партнёров и их эмоциональной привязанности.

Также была выявлено положительное влияние на качество секса, если женщина внутренне готова на случайную половую связь. В таких случаях, даже бытовая ссора не вызывает исчезновение женского либидо. Следовательно, секс случается намного чаще, чем в тех случаях, когда женщина – пуританка.

Данные исследования также показали готовность мужчин заниматься сексом вне зависимости от того, какая у них эмоциональная составляющая.

Собственно, ничего нового. Мужчина остаётся мужчиной, то есть, в определённом смысле этого слова, самцом. Главное – обладать. Остальное – потом.

В том случае, если женщина готова на случайный половой акт, естественно, секс станет происходить намного чаще.

Несколько странным является то, что исследователи, как то, не акцентировались на семейных отношениях, где превалируют традиционные устои.

Впрочем, для Запада, это чем далее, тем более, становится уже нехарактерным.

Семейные отношения или любовь заменены простым словом секс. Видимо, так проще. Только, как то, не по законам Божьим.

Нет, их нарушают и мужчины, и женщины, но предпочитают это не афишировать. Естественно, кроме звёзд российского шоу-бизнеса, которые трясут спермой со своих трусов на всех экранах.