Астрономы: За один день были открыты сразу две гравитационные волны – Уфологи насторожились

В течение одних суток произошло две фиксации, когда происходили колебания пространства и времени. Их породили пары чёрных дыр.

Всего за один день астрономы открыли сразу две гравитационные волны. Уфологи считают это подтверждением теории, по которой, к Земле должна приблизиться огромная чёрная дыра, которая её полностью поглотит. То есть, уничтожит.

Астрономы и сами озадачены произошедшим явлением. Ничего подобного ранее просто не наблюдалось. Впрочем, учёные лишь недавно получили возможность наблюдать и исследовать подобные события, связанные с гравитационными волнами.

Первый детектор был создан в США в 2002 году. Ему на протяжении длительного времени не удавалось обнаружение «эйнштейновских» колебания, в которые, периодически, входят время и пространство.

Первые результаты были получены лишь в сентябре 2015 года. Тогда впервые удалось обнаружение всплеска гравитационных волн. Их породили слившиеся чёрные дыры, чья масса превосходила солнечную в 53 раза.

Есть на земле и напарник первого детектора, который был создан для тех же самых наблюдений. Он был введён в эксплуатацию в 2003 году. Однако, он значительно уступал своему предшественнику по таким параметрам, как чувствительность и время по ведению наблюдений.

Когда специалисты поняли это, то провели глубокую модернизацию сооружения, закончившуюся в 2011-м году. После этого, два этих мощнейших детектора начали с конца 2017 года работать в паре.

Однако, к тому времени требования к таким аппаратам уже значительно возросли. Они вновь были подвергнуты существенным обновлениям и начали своё действие совсем недавно.

Эффект от этого оказался просто потрясающим. Лишь за полтора месяца работы, этими гравитационными телескопами были обнаружен 13, произошедших во Вселенной событий.

Одиннадцать из них были слияниями чёрных дыр крупного размера. Ещё два касались столкновения двух нейтронных звёзд и огромного пульсара с чёрной дырой.

Ранее гравитационные волны находились с помощью этих телескопов, приблизительно, раз в неделю. А вот в мае столкновения чёрных дыр начали демонстрировать свою повышенную активность.

За одни сутки было обнаружено целых два всплеска гравитации после таких событий. Интересным является и то, что гравитационные волны стали достигать Земли намного быстрее после произошедшего во Вселенной этого явления.

Этим фактом уже насторожились уфологи. Они отмечают, что 2019 год был отмечен ещё в древних манускриптах в качестве очень неблагополучного для Земли. Якобы, космические силы смогут на протяжении его полностью уничтожить нашу планету.

Также популярной среди альтернативных учёных является версия о том, что это будет сделано именно огромной чёрной дырой, которая приблизится к Земле, видимо, специально для этих целей.

Нынешние исследования, которые показали повышение активность чёрных дыр в мае, лишь убедили уфологов в верности своего предположения.

Однако, официальная наука пока не видит в этом никакой опасности. Астрономы предполагают, что в ближайшее врем Земле ничего, в трагическом плане, угрожать не может.