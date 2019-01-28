Ученые разрабатывают программу, которая предскажет будущее

Ученые предполагают, что программа сможет анализировать опыт предков человека, и на основе этого распознает, что произойдёт с ним в будущем. Об этом заявил основатель биотехкорпорации «Время: оцифруй себя для жизни 120+» Олег Тетерин.

Оказалось, что поможет программе – геном, который играет ключевую роль в стратегии выживания человека. Ученые хотят оцифровать все биоданные человека в динамике. Допустим, если человек покурил, вся его биохимия меняется, и отражается в приложении. Это позволит составить точный прогноз жизни человека.

Тетерин утверждает, что программа даёт траекторию жизни. Собственно этим методом можно анализировать опыт предков каждого человека, который позволит узнать, что ждёт в будущем. Минимальная версия программы будут готова через год, а затем выйдет на массовый рынок.

Эксперт в области молекулярной биологии Анна Кудрявцев сообщила, что о геноме сейчас известно немного, то есть его траекторию предугадать невозможно. Дело в том, что отредактировать ген взрослого человека – это проблема, а вот изменить ген эмбриона на этапе ЭКО можно. Генетик отметила, что специалисты всегда проверяют эмбрион на присутствие хромосомных аномалий.

Источник – «Вечерня Москва».



