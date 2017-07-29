NASA: На молодом Марсе преобладали взрывные извержения вулканов

Их вызывало то, что в период раннего существования Красной планеты, в её недрах было большое количество воды. Именно это и стало причиной такого явления.

Специалисты NASA полагают, что на молодом Марсе преобладали взрывные типы извержения вулканов. Очередное доказательство этому они нашли, когда изучали очередное место посадки для следующего марсохода.

Как оказалось, там имеются целые залежи пород, которые могли образоваться лишь при мощнейшем вулканическом взрыве. Учёные NASA уверены, что на сегодняшний день это является самым железным доказательством, что на молодом Марсе взрывы вулканов были достаточно частым явлением.

Теперь учёные надеются понять их роль в том, как развивалась жизнь на Марсе. Также будет исследовано количество воды в магме и в почве в тот древний период . Особый интерес представляет то, какой в то время была толщина атмосферы Красной планеты.

Известно, что ранее на Марсе было огромное множество вулканов. Следы их былого существования учёные заметили уже давно. Однако, последние из них полностью остыли, приблизительно, 500 миллионов лет тому назад.

Учёные разных стран давно предполагали, что вулканы на Марсе не были похожи на те, что «работали» на Земле. Это происходило ввиду того, что у недр двух планет был разный химический состав. Также существенно отличалась и сила притяжения.

NASA полагает, что марсианские вулканические извержения были не так часты, как на нашей планете, но более масштабны. Ранее считалось, что при этом, вулканы вели себя достаточно «спокойно».

Это происходило потому, что на Красной планете не было полноценной тектоники, круговорота плит и пород, находящихся между корой и мантией. Поэтому накопление лавы под очагом вулканизма могло происходить десятки миллионов лет.

В то же время, это предположение уже поставлено под сомнение. Марсоход Curiosity в июне 2015 года неожиданно обнаружил на Марсе минерал тридимит. Следы его ранее находились лишь на Земле. Как правило, он может появиться на поверхности планеты лишь в том случае, если извержение вулкана носило не спокойный, а взрывообразный характер.

Сейчас NASA получило очередные подтверждения того, что извержения вулканов на Красной планете происходило, зачастую, именно так.

Видимо, это было особенностью вулканического плато Большой Сырт, а также равнины Изиды. Именно туда предполагается будущая посадка очередного ровера NASA, названного «Марс-2020».

Когда этот новый марсоход прибудет на Красную планету, новая теория может получить своё дополнительное подтверждение.

В таком случае, окажется, что вода на Марсе могла играть значительно более существенную роль в том, как формировались недра этой планеты.

Если это будет, действительно, так, то это станет очередным космическим открытием. Оно сыграет существенную роль и при подготовке миссии людей на Марс, которую уже готовит NASA.