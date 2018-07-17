«Раньше она на Красной планете была»: NASA и Россия продолжат поиск жизни на Марсе – Учёные

Очередные миссии намечены уже на следующий год. Сначала стартует «Марс 2020». Следом за ней к Красной планете» полетит «ЭкзоМарс».

Первая из них организована NASA. Вторая является проектом, в котором Россия выступает вместе с европейцами, в частности, шведами. Учёные абсолютно уверены, что раньше жизнь на Красной планете была, и они продолжат её поиск на Марсе.

Шведы уже начали исследовать земные вулканические породы. Дело в том, что они имеют очень большую схожесть с теми, которые имеются на Марсе. Сейчас геологам предстоит понять, в каких именно залежах она может быть найдена и на какой глубине.

После этого можно будет поставить задачу аппаратам предстоящих миссий NASA и России. Вполне возможно обнаружить на Красной планете окаменелые останки органических образцов.

Впрочем, учёные надеются на обнаружение крупных структур, аналогичных земным, которые были образованы миллиарды лет тому назад.

На Марсе отмечено преобладание вулканических и магматических пород. Вся ископаемая летопись Земли также располагается в осадочных породах.

Учёные предполагают добраться до самых глубоких скал давнего времени. Таинственные микробы могут быть обнаружены на километр ниже самого глубокого океанического дна. Предполагается, что эти существа жили на Земле около 3,5 млрд лет. Специалисты предполагают обнаружить нечто подобное и на Марсе.

Водный мир на той глубине, куда никогда не проникал солнечный свет, вносил свои особенности в жизнь микробов. Чтобы выжить, они употребляли в пищу магматическую породу или друг друга.

Их распространение происходило посредством разломов в полости земной коры. Таким образом, происходило образование их сложных и протяжённых сообществ.

Особо важным, как отмечают учёные NASA и России, является сходство океанической коры земли по геохимическим показателям с вулканическими породами, доминирующими в ландшафте на Красной планете.

Земные исследования будут положены в основу модельной системы, которая станет применяться при поисках жизни на Марсе.

Это первый шаг для того, чтобы понять, где и на чём именно следует сосредоточить свои поиски.

Учёные NASA и России считают, что предстоящие две миссии, учитывая появление новых стратегий, имеют значительную вероятность в подтверждении существования жизни на Марсе, если она была или продолжает быть в тех или иных формах.

Ранее уфологи неоднократно после изучения снимков NASA, выложенных в Сеть, указывали на то, что жизнь на Марсе могла существовать. Это очень важно для предстоящей колонизации этой планеты землянами.