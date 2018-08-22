Ученые: Люди с первой группой крови становятся богаче остальных

Считается, что группа крови влияет на характер человека и может рассказать о его образе жизни.

Ученые из Японии провели исследование и пришли к выводу, что люди с первой группой крови становятся богаче остальных. Также в результате эксперимента специалисты выяснили, что кровь может рассказать о человеке. Выяснилось, что люди с первой группой крови являются прирожденными лидерами, любят во всем быть первыми и добиваются своего любыми способами. Также они готовы на многое, чтобы завоевать весомое место в обществе. В Японии считают, что именно такие люди способны заработать приличное состояние. По поводу людей со второй группой крови специалисты говорят, что они трудоголики. У таких людей есть такие черты характера: усидчивость, терпение, они боятся подвести коллег, что и не дает им добиться большего в карьере.

Третья группа дает своему обладателю многое в творческом плане. Такие люди любят бывать в обществе, общаются на разные темы, которые интересуют их. Также они креативны. Все данные черты характера дают возможность людям владеть деньгами, но не помогают приумножить и удержать состояние. По поводу четвертой группы крови японские специалисты говорят, что такие люди прирожденные дипломаты, которые могут найти общий язык с каждым. Они могут владеть большими деньгами, но для них они не главное, поэтому у них нет больших счетов в банке.