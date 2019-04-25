Учёные впервые определили: У электрона волновая форма

Это удалось швейцарским физикам, работающим в Базельском университете. Ими создана карта геометрии электрона.

Учёные впервые определили, что у электрона волновая форма. Они утверждают, что им первыми удалось создание достоверного изображения частицы. Сейчас, применяя новый метод, возможно решение значительного количества задач в квантовых исследованиях.

Каждый, кто хоть раз, открывал учебник физики, не может не помнить, как там была отражена картинка атома. В его ядре – протоны и нейтроны. А вокруг кружится множество электронов.

Швейцарские учёные утверждают, что этот рисунок не является правдивым. Электроны вовсе не похожи на маленькие электронные шарики, как показано на той картинке.

Как оказалось, электрон, сам по себе, не имеет свою «форму». Он является точечной частицей в одних случаях, или их множество ведёт себя в качестве волны. При этом она способна к изменению формы в зависимости от энергии.

Учёные уже изобразили электрон, применив квантовые точки. Это крошечные полупроводниковые кристаллы в нанометровом масштабе.

Удерживание электрона в квантовой точке происходит с помощь электрических полей. Однако, происходит его постоянное движение в пространстве. Волновая функция, открытая специалистами, показывает вероятность того, что он останется в определённом месте внутри заданного пространства.

Швейцарцы пользовались в своих экспериментах спектроскопическими измерениями. Это было необходимо для определения уровней энергии в квантовой точке.

После этого изучалось, как будут вести себя эти уровни, если магнитные поля будут иметь различную силу и ориентацию.

Проанализировав полученные сведения, была определена с большой точностью плотность вероятности электрона, а также его волновая функция. После этого стало понятным, как на самом деле выглядит электрон.

Различные магнитные поля приводили к тому, что поведение частицы изменялось. Таким образом, она выступала в качестве волны, постоянно растекающейся по своей орбите.