Ученые опровергли мнение, что в браке со временем утихает страсть

Исследование показало, что реакция в мозге, относящаяся к страсти, во время знакомства такая же как и после жизни в браке больше 20 лет.

Американские ученые провели исследование, чтобы опровергнуть мнение, что в браке со временем утихает страсть. Эксперимент показал, что реакции в мозге, относящиеся к чувству страсти, у только познакомившихся людей такие же, как и у супругов, которые прожили в браке больше 20 лет. В исследовании принимали участие десять женщин и семь мужчин. Всем добровольцам было сделано МРТ в тот момент, когда они смотрели на лицо своего избранника. Также снимки мозга делались, когда участники смотрели на родственников, друзей и незнакомцев. Выяснилось, что в ходе исследования активность проявляли области мозга только в тот момент, когда добровольцы смотрели на избранников. Области главного органа нервной системы были богаты дофамином центры вознаграждения и базальные ганглии. Именно они задействуются на ранних этапах отношений.

Помимо этого, реакции гипоталамуса и заднего гиппокампа не различались у людей, проживших в браке много лет, и у тех, которые недавно познакомились. После исследования ученые пришли к выводу, что у некоторых людей страсть к новым знакомым может продолжаться длительное время. Из этого следует, что выброс дофамина может происходить не только в начале отношений, но и во время прочной привязанности к партнеру. Чтобы сохранить такие чувства долгие годы, ученые советуют, сохранить эмоциональную близость, то есть вместе путешествовать, экспериментировать в интиме.