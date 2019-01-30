Во Франции обнаружили загадочный некрополь

Останки людей, которые были обнаружены в древнем захоронении, принадлежали разным эпохам и культурам.

Таинственный некрополь в городе Бордо (Франция) совершенно случайно обнаружили школьники, играя на детской площадке. На «место происшествия» в скором времени прибыли специалисты в области археологии. Ими было установлено – некрополь относится к эпохе неолита.

В процессе исследований, учеными были найдены многочисленные останки людей, возраст «находок» варьируется от 3600 года до 1250 года нашей эры. Исходя из этого вывод: кладбище использовалось по назначению в течении нескольких тысяч лет. Об этом сообщает научный портал Phys.org.

Про людей, найденных в некрополе, мало что известно. Археологи не рассказали, от чего они умерли и приходились ли родственниками друг другу.

Однако специалисты не отрицают, что данная находка позволит узнать больше о таинственных ритуалах захоронения у людей разных времен.



