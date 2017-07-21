Ученые зафиксировали аномалии на Марсе

Песчаные дюны четвертой планеты от Солнца двигаются с разной скоростью в зависимости от их расположения.

Ученые просмотрели данные орбитального марсианского аппарата НАСА, а затем изучили снимки поверхности Марса, которые были сделаны бортовой камерой HiRISE аппарата MRO. Было установлено, что около 500 индивидуальных песчаных дюн двигаются с разной скоростью. Как выяснилось, все дело в расположении этих песков, то есть случаи «аномально быстрого» перемещения дюн были зафиксированы в областях Большой Сирт, North polar ergs, а также в районе гор Геллеспонт. Об этом сообщает журнал Geology.

Специалисты считают, что «аномалии» возникают из-за перепадов температур и высот в областях, где встречаются разные типы местности. На Земле песчаные дюны передвигает ветер, и, как показали исследования, гораздо быстрее, чем на Красной планете.

Американский палеонтолог и по совместительству автор исследования Мэттью Хойнацка сообщил, что песок на Марсе будет двигаться два года, чтобы пройти аналогичное расстояние, которое дюна на планете Земля, преодолевает за один сезон.



