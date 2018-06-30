Ученые: Ключевой этап эволюции мог произойти из-за вспышки сверхновой звезды

Такую версию озвучили американский ученый Адриан Меллот и его коллега Брайан Томас.

Новая версия специалистов гласит – леса в Сахаре исчезли из-за вспышки одной или нескольких сверхновых звезд, таким образом, именно этот процесс запустил этап перехода человека к прямохождению.

Было установлено, что переход леса к саванне в северной Африке стал главным событием в эволюции двуногого гоминина, ведь раньше считались, что опустынивание территории произошло по причине глобального, но при этом медленного изменения климата. Известно также, что в тот период случалось много лесных пожаров и связывали их с глобальным потеплением.

Исходя из этого, следует, отмечают ученые, что даже разовая вспышка сверхновой звезды была способна привести к скоплению зарядов свободных электронов, которые разряжались в виде молний в атмосфере планеты. Этот фактор, в свою очередь, мог сделать лесные пожары – постоянным явлением, вследствие которого люди бы вынуждены покинуть привычное место обитания. Сообщает «Российская Газета».

Однако сами специалисты подчеркнули, что это предположение всего лишь теория, которую ещё нужно доказать, проведя массу исследований.



