Золото на Земле появилось в результате взрывов особых сверхновых - Учёные

Новая гипотеза того, как на нашей планете появились тяжёлые металлы, полностью опровергает ранее действовавшую. Предполагалось, что их образование произошло после того, как столкнулись две нейтронные звезды.

Канадские учёные, работающие в Гуэлфском университете, создали совершенно новую теорию. Согласно ей, золото и другие тяжёлые металлы типа платины появились на Земле в результате взрывов особых сверхновых.

Проведённое исследование, как считают учёные, смогло доказать, что взрывы нейтронных звёзд – это не единственный источник тяжёлых металлов. Более того, он далеко не самый мощный, как утверждалось ранее.

Взрывы старых звёзд способны производить намного больше золота. Данный феномен обусловлен образованием чёрных дыр при их столкновениях.

Сейчас канадские учёные утверждают, что до 80% находящихся не только на Земле, а и во всей Вселенной, тяжёлых металлов имеют своим источником образования коллапсары.

Коллапсар – это редкая, но очень богатая данными элементами форма взрыва сверхновой, когда происходят гравитационные коллапсы на старых массивных звёздах, которые массивнее нашего Солнца в 30 и более раз.

Таким образом, эти взрывы сверхновых очень необычны. Открытие входит в полное противоречие с утверждениями, ранее считавшимися аксиомой.

Канадские специалисты при помощи суперкомпьютеров, занялись моделированием динамики коллапсаров. Это очень древние звёзды. При их гравитации происходит сжатие звезды и вспышка сверхновой. При этом, из их остатков формируется чёрная дыра.

Модель, которую построили учёные, показала, что массивные со стремительным вращением коллапсары, способны к извержению в космос тяжёлых элементов. При этом, по количеству и распределению наблюдалась удивительное сходство с тем, что ныне наблюдается в пределах Солнечной системы.

Несколько необычным является то, что учёные из Канады, начиная свою работу, пытались глубже понять физику при столкновениях нейтронных звёзд. Целью было подтвердить, что именно они – источники тяжёлых элементов, содержащихся во Вселенной.

Однако, полученный результат стал обескураживающим и совершенно обратным. Как оказалось, источники этих элементов вовсе не мощные столкновения, происходящие во Вселенной, а совершенно иные объекты – коллапсары.

Учёные не намерены останавливаться на достигнутом. На следующем этапе своих исследований они намереваются заняться проверкой расчётных данных дополнительными наблюдениями.

Таковые станут вполне возможными после того, как NASA введёт в эксплуатацию свой новейший космический телескоп James Webb.

Его предназначением станет наблюдение Вселенной в ранее бывшем недоступным ИК-диапазоне. Предполагается, что это позволит осуществлять наблюдение за характерными спектральными признаками тяжёлых элементов, которые извергаются коллапсаром, расположенным в далёкой галактике.

Если расчётные данные подтвердятся практическими наблюдениями, это станет дополнительным свидетельством того, что на Земле до 80% золота, плутония, платины и других тяжёлых элементов произошло после взрыва особых сверхновых.

Это станет дополнительным шагом в раскрытии неисчислимых тайн, которыми обладает Вселенная.