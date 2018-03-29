На дне Северного моря обнаружили «окаменелый лес»

Возраст «глубоководного» леса - 10 тысяч лет. Тогда он ещё не был погружен под воду.

«Подводный» лес был найден в районе Доггерлэнд, на огромной глубине, группой ученых. Есть теория, что некогда лес населяли люди, и возможно, это была совершенно иная цивилизация. Исследователи возлагают надежду на то, что изучив окаменелости, они смогут доказать или опровергнуть это предположение.

Лес представляет собой – особый тип древнего ландшафта, обнаружить который удалось за счет анализа донных отложений. Образцы были собраны во время плавания научно-исследовательского суда RV Belgica.

Археолог Винсент Гаффни из Бредфордского университета вошёл в состав исследовательской группы. Он уверен, что в скором времени будут найдены следы присутствия людей, ведь в этой области неоднократно были обнаружены различные артефакты.

Уже известно, что дальнейшие исследования будут проходить на нидерландском судне, которое оборудовано специальным глубоководным снаряжением. До этого дня считалось, что район Доггерлэнд погрузился под воду около 8000 лет назад, сделав тем самым Англию группой островов.



