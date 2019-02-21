Ученые определили, как «шпионаж» за телефоном партнера влияет на отношения

В таких случаях часто происходит разрыв отношений, но есть случаи, когда пары переживают такой период.

Ученые провели исследование, чтобы определить, как «шпионаж» за телефоном партнера влияет на отношения. Оказалось, что иногда такие поступки приводят к разрыву отношений, но бывают и такие случаи, когда партнеры переживают такой период и их роман продолжается. В исследовании приняли участие 102 человека, которые и поведали экспертам о контроле за телефоном и последствиях такого поступка. Все добровольцы должны были рассказать, каким способом происходил «шпионаж», а также о том, как они сами это делали. Выяснилось, что меньше половины опрошенных после того, как узнавали, что их партнер проверяет смартфон, разрывали отношения, а остальные участники посчитали, что это не повод для разрыва.

Ученые сообщили, что главной причиной расставания партнеров стала потеря доверия или чувства не были достаточно крепкими, чтобы пережить это. В случаях, когда после «шпионажа» отношения продолжались, многие считали, что это просто любопытство, а потом сами давали разрешение на просмотр информации в телефоне. Что касается мотивов таких поступков, то большинство участников исследования говорили, что это ревность. Однако были и такие, которые в шутку говорили, что собирались с помощью информации из гаджета шантажировать своего партнера и влияние на него.