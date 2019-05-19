Грудное кормление дает ребенку пожизненный иммунитет против инфекций

Исследование показало, что грудное кормление помогает выработаться у ребенка иммунитет к инфекциям.

Международная группа ученых для нового эксперимента использовали больных лабораторных мышей. Эксперты хотели выяснить, как грудное кормление влияет на организм ребенка. Оказалось, что оно дает ребенку пожизненный иммунитет против инфекций. Данные результаты опровергают ранние теории о том, что грудное кормление дает иммунитет только на период кормления. Ученые отметили, что нашли доказательства, что инфекция, которой мать переболела до беременности, передает через молоко ребенку клеточный иммунитет.

Помимо этого исследование показало, что такой эффект передавался с клетками материнского молока, а не через белки и антитела. Данное открытие поможет специалистам создать специальную вакцину для кормящих мам, которая во время кормления передастся ребенку, а также поспособствует активации защитных свойств организма.