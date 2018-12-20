Ученые: Грудное кормление повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у матери

Выяснилось, что кормление ребенка материнским молоком снижает риск развития сердечных болезней.

В прошлых исследованиях ученые доказали, что грудное вскармливание предотвращает послеродовую депрессию, некоторые виды рака и многое другое. Данная теория в основном связана с выработкой во время кормления гормона пролактина у матерей. Однако последнее исследование показало, что данный гормон также предотвращает развитие сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, которые часто являются причиной смерти многих женщин по всему миру.

Специалисты из Африканского университета проанализировали показатели здоровья сосудов и сердца женщин в постменопаузе. При этом эксперты учитывали период грудного кормления, обратив внимания на вредные привычки, возраст, рост и уровень холестерина. Выяснилось, что чем дольше женщина кормит ребенка грудью, тем меньше у нее риска получить инфаркт. Однако пока ученые не выяснили причину активации такого механизма.